Violenze sessuali a Roma | le zone a rischio

(Di martedì 5 marzo 2024) Dal centro alla periferia, asi registrano solo nel 2023 una media di 500 denunce per violenza sessuale. Minacce e abusi alle ex -ilcorrieredellacitta.com Il buio, l’ora tarda, la solitudine e la mancanza di controlli. Sono i fattori che aconcorrono nelle aggressioni alle donne: solo nel 2023 nella Capitale sono state registrate 500 denunce per violenza sessuale con questo schema ricorrente. Ed è indifferente la zona. Sia al Centro sia periferia,è una città in cui l’incidenza die molestieè altissima. Lo dimostrano gli ultimi dati raccolti dalla Questura e dalla Procura, una cartina tornasole di quanto ancora si debba parlare di violenza di genere e ci sia bisogno di tutele, non solo a ridosso dell’8 marzo o in concomitanza con un fatto di ...