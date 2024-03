Violenza di genere sul posto di lavoro | consigli per prevenire

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 5 marzo 2024) Circa 7 donne su 10 sono state vittime di molestie ricevendo complimenti, allusioni e osservazioni sul proprio corpo Secondo l’OMS ladicoinvolge circa un terzo delle persone di sesso femminile in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro appartenenza a diverse fasce socio-culturali della popolazione. Si tratta inoltre di un problema che si manifesta in vari contesti sociali, dall’ambiente domestico alla scuola, fino al, che contribuiscono in maniera importante alla costruzione della propria identità e del proprio benessere. In particolare, ildisembra essere uno dei luoghi elettivi per questod’esperienze: lo confermano i dati shock emersi dalla Survey L.E.I. (, Equità, Inclusione) 2024, dal titolo “Ti Tocca” ...