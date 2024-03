Viola e Beatrice scomparse a 13 anni | l’accorato appello dei genitori | “Aiutateci”

(Di martedì 5 marzo 2024) “Siamo idi, da ieri non abbiamo notizie di nessuna delle due. Si sono allontanate da scuola insieme. Siamo molto preoccupati e preghiamo chiunque dovesse incontrarle di contattarci o avvisare i carabinieri”. Questo l’lanciato su Facebook da Roberta Barile, la mamma di, è già stato condiviso centinaia di volte da ieri, lunedì 4 marzo, ma delle due ancora nessuna notizia. La famiglia vive a Sori, nella città metropolitana di Genova. Ihanno già presentato la denuncia per la scomparsa delle due ragazze, entrambe 13enni. Una di loro era già scappata, poi ritrovata dai Carabinieri a casa di amici.indossa un giubbino di pelliccia, leggins e scarpe da ginnastica Nike neri, ...

Ore di apprensione a Sori, in Liguria, per la scomparsa di due ragazzine di 13 anni, Viola e Beatrice , che frequentano la scuola media. Le due amiche non ... (orizzontescuola)

Genova, scomparse due amiche di 13 anni. I genitori: “Se le vedete chiamate il 112”: A Sori, in provincia di Genova, si sono perse le tracce di due ragazze di 13 anni, Viola e Beatrice. I genitori hanno presentato denuncia di scomparsa dopo che ieri, lunedì 4 marzo, le giovani non ...tpi

Viola e Beatrice scomparse dopo la scuola. Due alunne non si trovano da lunedì. I genitori: “Aiutateci a ritrovarle”: Ore di apprensione a Sori, in Liguria, per la scomparsa di due ragazzine di 13 anni, Viola e Beatrice, che frequentano la scuola media. Le due amiche non hanno fatto ritorno a casa ieri, 4 marzo, dopo ...orizzontescuola

Polisportiva Riccione: due atlete sul podio al IV Campionato Regionale di Nuoto Artistico: Domenica 3 marzo a Lugo si è tenuto il IV Campionato Regionale di Nuoto Artistico per la qualificazione Obbligatori ai Campionati Italiani di categoria Esa, Ragazze e Assolute: una gara importante com ...chiamamicitta