Vincenzo De Luca a processo per le smart card sui vaccini anti Covid

(Di martedì 5 marzo 2024) Il presidente della regione CampaniaDedovrà subire undavai giudici della Corte dei Conti per presunto danno erariale nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza sulle "" regionali che, al tempo, dovevano certificare l'avvenuta vaccinazione contro il-19. Insieme al governatore ci sono anche gli altri cinque componenti dell'unità di crisi della regione. Tutti dovranno rispondere dell'accusa di aver sperperato denaro pubblico per aver creato una tessera che si sovrapponeva, negli effetti e "nell'utilità", alle regole del green pass nazionale. I contabili contestano un danno erariale complessivo di 3 milioni e 700 mila euro. Quello imputabile a Desi aggira intorno a 928.725 euro, il 25 per cento. ...