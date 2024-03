Villa Literno | blitz dei Carabinieri in stazione | arrestato 35enne in fuga

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo l’arresto di ieri, martedì 4 marzo, undi origini romene ha tentato immediatamente l’evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era statodaidella localeinsieme ad un suo connazionale, mentre, in via Circumvallazione a San Cipriano d’Aversa, stavano incendiando rifiuti plastici L'articolo Teleclubitalia.

Evade dai domiciliari e tenta la fuga in treno: 35enne catturato in stazione: Arrestato ieri mentre incendiava rifiuti plastici nei pressi del liceo scientifico “Gino Segre”. SAN CIPRIANO D’AVERSA/Villa Literno. Non ha resistito alla tentazione e così è evaso dagli arresti ...casertace

Villa Literno, le zone umide delle Soglitelle diventano un’oasi della Lipu: Villa Literno (Caserta) – Nell’ambito della Giornata mondiale della Natura 2024 nasce una nuova Oasi della Lipu, la prima in un’area sottratta alla criminalità. La presentazione avverrà martedì 5 ...pupia.tv

Nascita di una nuova oasi: le Soglitelle di Villa Literno diventeranno un’area protetta della Lipu: Il 5 marzo 2024 l’area delle Soglitelle diventerà un’oasi della Lipu e infatti tale associazione insieme alle istituzioni proposte come il comune di Villa Literno e l’Ente Riserve naturali regionali ...informazione