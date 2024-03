Vigor | il tabù Bianchelli In casa non sa più vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Mastica amaro l’ambientee parte della tifoseria non nasconde la propria delusione per una sconfitta che forse non tutti si aspettavano. Gli appassionati hanno opinioni contrastanti sulla battuta d’arresto rimediata nel derby contro l’Atletico Ascoli. Qualcuno ha trovato i rossoblu opachi e più arrendevoli del solito, altri invece hanno lodato la caparbietà e, soprattutto, la capacità di resistere a lungo in inferiorità numerica. Anche il dsino Roberto Moroni sposa questa tesi. "Non ho visto unaarrendevole, anzi ho apprezzato la capacità di resistere e la voglia di- afferma il dirigente senigalliese -. Il calcio è fatto di episodi, l’espulsione di Magi Galluzzi ci ha condizionato negativamente. Indubbiamente la fortuna non ci sta aiutando: penso a Capezzani, poteva essere la sua partita ...