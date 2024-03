VIDEO – Inter-Genoa vale il +15 sulla Juventus | Inter Chat

(Di martedì 5 marzo 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Kristjan Asllani e Alexis Sanchez permettono alla squadra di Simone Inzaghi di guadagnare altri tre punti contro ile di salire a +15. Lo Scudetto si avvicina sempre di più, ora arriva la ...

San Siro Milan, decisa la data del nuovo incontro con Sala e l’Inter: cosa filtra per la possibile ristrutturazione: San Siro Milan, decisa la data del nuovo incontro con Sala e l’Inter: cosa filtra per la possibile ristrutturazione ... Compleanno Roberto Baggio: il nostro VIDEO di auguri al Divin Codino che compie ...milannews24

Elmas: "Napoli è nel mio cuore, non è come vincere con Inter, Milan o Juve": Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore, vincere con il Napoli non è come vincere con: Inter, Milan o Juventus, loro vincono tutti gli anni, il Napoli no”.areanapoli

Ancora un “errore” shock a favore dell’Inter: sarà fermato l’arbitro, situazione grottesca: Analizziamo l’errore arbitrale nel match Inter-Genoa che ha portato alla pausa per Giovanni ... solleva Interrogativi sulla gestione delle prove VIDEO e sulla loro Interpretazione. L’errore, dunque, ...newsmondo