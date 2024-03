Victoria Nuland | le dimissioni della potentissima Straussiana che nel 2014 pronunziò la frase | “F*ck Europe”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) Oggi, 5 marzo 2024, il Segretario di Stato Antony Blinken ha annunciato ledi, Segretario di Stato per gli Affari Politici. Chi non sappia chi è, non sa nulla del Deep State, del vero potere che muove i fili di quel vecchio burattino rimbambito che è Joe Bi