(Di martedì 5 marzo 2024) La sfida rimane aperta, ma nella Serie A Elite di rugbycontinua a dimostrare di avere le carte in regola per sognare. Dopo che è stata messa in archivio la quattordicesima giornata della regular season, infatti, i gialloneri guidano la classifica appaiati ale precedono di sei lunghezze il Colorno (al quale i virgiliani andranno a far visita il 23 marzo), di sette il Petrarca e di nove il Valorugby. Sono ormai queste le pretendenti che si giocheranno le prime quattro posizioni, conche sta mettendo in mostra le qualità giuste, proprio come ha conto il successo su Reggio Emilia. Luca Marinoni

Dopo lo stop della scorsa settimana è tornata in campo la Serie A Elite maschile con le gare della quattordicesima giornata. Le primi formazioni a scendere in ... (oasport)

Viadana non si ferma più. Brilla in vetta con Rovigo: Viadana si conferma in testa alla Serie A Elite di rugby, appaiata al Rovigo. La sfida per le prime posizioni si fa serrata, con il Colorno alle loro spalle.ilgiorno

Quasi 300 atleti a Cimbro per i campionati provinciali di ginnastica artistica del Csi Varese: Sette le società presenti: Centro Studi Sport di Varese, Ginnastica Laveno, Ginnastica Gavirate, Flyer Gym, Ginnastica Malnate, Ars Saltrio e la GR Fitness Artistica padrona di casa ...varesenews

'Stop dei tifosi', cartello stradale ricoperto di adesivi: Vandalizzato con simboli e slogan di varie tifoserie mantovane, cremonesi e di altre province limitrofe, nonché straniere ...laprovinciacr

Valsugana amara per la Fiorini Rugby Pesaro: 2' di lettura 03/03/2024 - Sul campo del Valsugana si interrompe la striscia positiva della Fiorini Pesaro Rugby che non riesce a bissare il successo dell’andata. I veneti hanno la meglio per 35-17 la ...viverepesaro

Rugby, Rovigo vince 41 a 1: tutto facile a Mogliano Veneto: Allo stadio “Maurizio Quaggia” i rossoblù tornano a casa con 5 punti e rimangono in testa alla classifica assieme al Viadana ...ilrestodelcarlino