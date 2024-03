Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024)DEL 5 MARZOORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA SALARIA, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. MENTRE NEI DUE SENSI DI MARCIA ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI, SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E SU VIA APPIA TRA LA ZONA INDUSTRALE E ALBANO LAZIALE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral