Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 5 marzo 2024)DEL 5 marzoORE 1220 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PESCACCIO ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHEISANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA M,ENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TENUTA SANTA COLOMBGA E SETTEBANGI DIREIZONE, CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral