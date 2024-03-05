Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 12:30 (Di martedì 5 marzo 2024)Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 1220 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PESCACCIO ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHEISANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
M,ENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TENUTA SANTA COLOMBGA E SETTEBANGI DIREIZONE Roma,
CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
SUL GRANDE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
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Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 935 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
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Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 905 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
PERCORRENDO IL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
PERCORRENDO IL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
PERCORRENDO IL ... (romadailynews)