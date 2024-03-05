Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 09 | 15

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 09:15 (Di martedì 5 marzo 2024) Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 905 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTERNSO TRA AURELIA E CASSIA BIS, BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SIU STA IN CODA TRA CASSIA E BOCCEA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOLGIATTI E PORTONJACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA TRAFFICO ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE Roma Servizio fornito da Astral
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APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO

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