Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 08 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 08:45 (Di martedì 5 marzo 2024) Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral
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APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO

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