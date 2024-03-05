Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 08:45 (Di martedì 5 marzo 2024)Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST
TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO DIREZIONE EUR
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
PERCORRENDO IL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 5 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
PERCORRENDO IL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
ANCORA UN ... (romadailynews)
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
IN APERTURA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 4 MARZO 2024 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
IN APERTURA ... (romadailynews)