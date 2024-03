Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024)DEL 5 marzoORE 720 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral