Via Pietro Castellino è l’ennesima strada che cede in collina a Napoli I residenti | “Servono lavori subito”

(Di martedì 5 marzo 2024)anche via: avvallamento e buca che lascia temere danni più gravi.

Al di là del giudizio popolare che si possa avere su un cantante che utilizza una vicenda di cronaca (tra le più impattanti degli ultimi decenni) per ... (giornalettismo)

Il 16 gennaio 2021 a casa Genovese suona il citofono: sono i carabinieri. Non ricevendo alcuna risposta, i militari insistono, ma nessuno apre la porta. La ... (open.online)

Non ci si poteva aspettare troppo dalla trasferta sul campo del quotato Ferrara. La Pietro Pezzi torna con la soddisfazione di averci provato, soprattutto nel ... (sport.quotidiano)

Sul set Ricomincio da Taaac, il sequel del Milanese Imbruttito: Al via a Milano le riprese di "Ricomincio da Taaac", secondo film ... Maurizio Bousso e Martina Bonan, è ancora diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide ...ansa

Fugge da un controllo a piazza Pertini: trovato in possesso di droga e oltre mille euro: Un cittadino gambiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale ...ciociariaoggi

CCCP: Ferretti e compagni chiudono la mostra di Reggio Emilia con un videoriepilogo: Dopo la tre giorni berlinese di "CCCP in DDDR" all'Astra Kulturhaus e la pubblicazione dello storico live "Altro che nuovo nuovo", la band emiliana si ..ondarock