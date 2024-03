Via libera dalla Camera alla missione Aspides in Mar Rosso

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 marzo 2024 – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi ha reso comunicazioni in Parlamento sulle missioni estere per il 2024., con 271 voti favorevoli e sei contrari, è arrivato il viain Mar. Solo Avs ha votato contro. La maggioranza e tutte le altre forze di opposizione, M5S compreso, hanno invece votato a favore. Laha inoltre approvato all’unanimità l’autorizzazione al governo all’operazione Levante in Medio Oriente. Si tratta della risoluzione che impegna il governo a farsi promotore di un’azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso la striscia di Gaza. Anche in ...

