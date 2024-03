Verstappen potrebbe finire in Mercedes | tutto dipende dal futuro di Marko

(Di martedì 5 marzo 2024) Secondo quanto riporta il Daily Mail, Maxè l’ago della bilancia nella lotta tutta interna alla Red Bull. Una situazione già prevedibile visto cheè il pilota campione del mondo. Ma un’eventuale addio alla Red Bullessere disastroso per la scuderia.dalle volontà e daldi Helmut. Scrive infatti il Daily Mail: “Maxha una sorprendente clausola nel suo contratto che gli permette di lasciare la Red Bull se il suo compagno di scuderia Helmutlascia la squadra. La notizia arriva nel momento in cui Christian Horner sta cercando di mediare una fragile pace con il manager del suo pilota di punta in un incontro a Dubai lunedì. Néné suo padre, ...

Horner, il padre di Verstappen dietro la bufera su Horner Le mail anonime e la guerra in Red Bull. «È amico della donna che lo accusa»: Chris Horner e la collega che lo ha accusato di molestie «sono ancora in contatto e lei voleva volare in Bahrain per sostenere la Red Bull nel corso della prima gara della stagione».ilmessaggero

Horner, il padre di Verstappen autore della mail anonima con le chat a sfondo sessuale «È amico della donna che lo accusa»: Chris Horner e la collega che lo ha accusato di molestie «sono ancora in contatto e lei voleva volare in Bahrain per sostenere la Red Bull nel corso della prima gara della stagione».ilmessaggero

F1 | Ralf Schumacher da forza alle voci di una trattativa Verstappen-Mercedes: F1 Ralf Schumacher Verstappen - Intercettato da Sky De prima di partire per Jeddah, sede del prossimo Gran Premio dell'Arabia Saudita, Ralf Schumacher ha analizzato le voci su un possibile approdo di ...f1grandprix.motorionline