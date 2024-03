Vera Jarach | Narges Mohammadi Spinelli e Jurij Dmitriev tra i Giusti

(Di martedì 5 marzo 2024) Uomini e donne che hanno saputo andare controcorrente. Sono ie domani alle 11 Pioltello li ricorda nella Giornata europea dedicata proprio a chi si è opposto a genocidi e totalitarismi rischiando in prima persona. Quattro le figure scelte quest’anno: Altiero, uno dei padri dell’Unione, l’ebrea rifugiata in Argentina per scappare dalle leggi razzialiVigevani, lo storico russoche ha preservato la memoria delle repressioni sovietiche e(Iran), insignita lo scorso anno del Premio Nobel per la Pace. L’appuntamento è al Giardino dei, in via Rieti inaugurato dalla giunta Cosciotti dopo il legame stretto con Gariwo, l’Organizzazione no profit presieduta dal giornalista ...

