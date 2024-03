Venezuela | le presidenziali si terranno il 28 luglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Il presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Elvis Amoroso ha annunciato oggi che le elezioniinsi svolgeranno il prossimo 28. In un incontro tenutosi nell'ottobre scorso alle Barbados, delegazioni del governo del presidente Nicolás Maduro e dell'opposizione riunita nella Piattaforma unitaria democratica (Pud) avevano raggiunto un accordo per tenere lenella seconda metà del 2024. Più di recente, il Parlamentono aveva organizzato consultazioni con vari settori della società civile e con esponenti dei partiti dell'opposizione moderata rappresentata nell'assemblea legislativa, preparando un dossier consegnato al Cne con le proposte per un processo elettorale trasparente, pluralista e democratico. In un comunicato diramato oggi, il Cne ha ...