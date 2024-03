Venezuela | 200 delfini spiaggiati L’impresa di pescatori e volontari | tutti salvi tranne uno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Caraca, 5 marzo 2024 - Non si è tirato indietro nessuno inper salvare 200vicino alle mangrovie nel parco nazionale Morrocoy nello stato di Falcón. Un esercito composto da funzionari locali,è riuscito a fare quello che altre volte, in altre parti del mondo, non era riuscito: hanno rimandato in mare aperto quasii duecento mammiferi marini, uno solo non ce l'ha fatta. Lo rivela, con una certa soddisfazione, la vice presidente esecutivana, Delcy Rodríguez, sul suo account X: "Abbiamo avuto più di 200ieri in Falcón, vicino ad un'area di mangrovie. Grazie all'azione immediata dei funzionari dell'Istituto dei Parchi nazionali e dei ...