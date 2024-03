Venere degli stracci | scontro alla vigilia dell’inaugurazione bis

La nuova Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto sarà inaugurata il prossimo 6 marzo in piazza del Municipio. L?opera, donata dall?artista alla ... (ilmattino)

L'inaugurazione è prevista il 6 marzo. L'artista Michelangelo Pistoletto sta seguendo l'installazione in piazza Municipio .Continua a leggere (fanpage)

La nuova Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto sarà inaugura ta mercoledì 6 marzo in Piazza del Municipio a Napoli . La nuova opera, donata ... (ildenaro)

Michelangelo Pistoletto ha effettuato un sopralluogo in piazza Municipio , a Napoli, per controllare la fine dell’assemblamento della sua opera “ Nuova Venere ... (ildenaro)

Nuova Venere degli Stracci, altro che donazione: "Il Comune l'ha pagata 168mila euro": "Altri 168mila euro in favore della Fondazione Pistoletto, per la 'nuova' Venere degli Stracci". La consigliera regionale indipendente Maria Muscarà è fortemente critica con il Comune di Napoli per ...napolitoday

Premio Venere d’Oro: Silvia Imparato si aggiudica l’XI edizione: Riconoscimento per imprese rosa organizzato dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno ...salernotoday

Garante reclusi,Venere stracci opera seriale,non vale il carcere: La Venere degli Stracci di Pistoletto, che sarà inaugurata domani a Napoli dopo che la precedente venne incendiata, "non è un'opera d'arte che comporta quattro anni di carcere, ma un'opera seriale".ansa