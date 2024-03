Venerdì al Quaranthana gli Omini con Trucioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) SAN MINIATO8 marzo alle 21:30 alandrà in scena "" un progetto de "Gli", drammaturgia Giulia Zacchini, con Francesco Rotelli e Luca Zacchini, prodotto da Teatro Metastasio di Prato/Gli. Lo spettacolo nasce da una ricerca antropologica e socio-culturale che la compagnia de "Gli" porta avanti da anni in tutta la Penisola, incontrando e ascoltando persone comuni. Isono scarti, frammenti sparsi, minuscole scene di minuscoli personaggi, una valanga di voci e caratteri, racconti assurdamente reali con lingue inconsuete. Una raccolta di vite che potrebbero sembrare marginali e di poco interesse, ma che divengono preziosa memoria del tempo presente e ricostruiscono un’Italietta in miniatura reale e viva. Due attori e ...