Vela: Germani-Bertuzzi terze dopo due regate ai Mondiali 49erFX. Due team azzurri in top 25 in campo maschile: Si conclude la prima giornata di competizioni in quel di Lanzarote, isola della Spagna che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2024 di Vela, specialità 49er e 49erFX. Partono con il piede gi ...oasport

Vela, gli equipaggi italiani a caccia delle medaglie ai Mondiali 49er e 49erFX: Germani-Bertuzzi sognano in grande: Cominciano domani i Campionati Mondiali 2024 dei doppi acrobatici 49er e 49erFX, in programma nelle acque di Lanzarote (Spagna) da martedì 5 a domenica 10 marzo. Questa rassegna iridata non è valida c ...oasport

Paolo Monna oro europeo e pass olimpico: Paolo Monna vince l’oro europeo nella pistola ad aria compressa da 10 metri e stacca il pass olimpico per Parigi 2024. GYOR – Agli europei di Gyor in Ungheria, Paolo Monna conquista in rimonta una ...ilnuovoterraglio