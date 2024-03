Vecchio ospedale all’asta | seconda chiamata

(Di martedì 5 marzo 2024) Il primo incontro a metà gennaio "non ha portato proposte", adesso Asst Brianza ci riprova. Chiama di nuovo a raccolta i costruttori per spingere l’asta deldi Vimercate. Un’operazione da 11 milioni, del quale 1 per la bonifica, per assicurarsi i 50mila metri di proprietà dell’Azienda, cioè della Regione. Il prezzo è dimezzato rispetto al valore delmonoblocco al centro del piano di rigenerazione messo a punto con il Comune e il Pirellone, nel cuore della città. Ora, il progetto è al dunque. Per fare il prossimo passo è necessario un comparatore. "È un passaggio fondamentale per il futuro dell’area, facciamo un secondo tentativo", aggiunge il direttore generale Carlo Tersalvi. A lui il compito di condurre in porto un dossier accidentato rimesso sul binario giusto dopo anni stallo dai suoi predecessori, che ...

