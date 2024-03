Vandali devastano l’Ipsia Pacinotti | in mille non possono fare lezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Pontedera (Pisa), 5 marzo 2024 – Un gesto vile e senza senso, se non con la volontà di creare un’azione di disturbo alla scuola. Nella notte tra domenica e lunedì dei, per i quali sono in arrivo le denunce da parte dell’istituto scolastico, si sono introdotti nelle stanze deled in breve tempo hanno devastato l’ufficio di presidenza e la segreteria didattica, hanno aperto degli estintori nei corridoi e hanno distrutto i distributori automatici, portando via gli spiccioli della gettoniera. Quando ieri mattina i primi docenti sono arrivati a scuola hanno trovato i locali devastati, con l’allarme che suonava a vuoto. Mentre la Polizia locale interveniva per i controlli, è subito partita la comunicazione ai genitori degli studenti da parte della dirigenza scolastica. "I corridoi e la scuola non sono agibili, gli ...