Valmontone | San Cesareo Autostrada A1 direzione nord | 4km di coda in aumento verso nord a causa di un incidente

Risultati, marcatori e classifiche dalla Promozione alla Seconda. Il Fratta Terme frena. In Prima derby con 6 gol a Predappio: Ecco risultati, marcatori e classifiche delle forlivesi dalla Promozione in giù. In Promozione il Fratta Terme, ora terzo, ha pareggiato in trasferta. In Prima Categoria buon pari esterno del Santa So ...msn

Seconda Categoria. Only Sport, occhio al Bagnacavallo. Derby Marina-Casalborsetti: La delegazione provinciale di Ravenna e le altre due romagnole non fermeranno i tornei di Seconda Categoria, salvo situazioni di campo impraticabile. Only Sport Alfonsine guida il girone M con +9 sull ...ilrestodelcarlino

Coppa Lazio Serie C2, 1ª giornata triangolari: Nazareth ok, pari tra Valmontone e Neroniana: Nella serata di martedì 27 febbraio si è alzato il sipario sui triangolari della Coppa Lazio di Serie C2, vale a dire la seconda fase della competizione che determinerà le quattro partecipanti alla ...calcioa5live