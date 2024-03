Valle d’Aosta | riaperta con servizio di custodia e sorveglianza la strada per Gressoney

(Di martedì 5 marzo 2024) Laregionale delladel Lys, dove domenica 3 marzo era caduta una valanga che aveva ostruito l'ingresso di una galleria a Gaby, è stataal traffico con guardiania (di) dalle 7 e fino alle 12. I sindaci, dopo i pareri delle commissioni locali valanghe, hanno deciso una riapertura temporanea e vigilata, da adesso fino alle 18.30: i turisti rimasti bloccati, alcune centinaia, possono così rientrare a casa. Poi lachiuderà di nuovo e domattina ci sarà una nuova valutazione. Stessa decisione per Cogne - dove c'erano 2.000 persone isolate - la cuiperò domani dovrebbe riaprire in via definitiva.

