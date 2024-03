(Di martedì 5 marzo 2024) Viabilità alternativa (e modalità di gestione) al banco di prova ieri, col primo giorno di ripresa di scuola e lavoro in Val di Bisenzio che ha mostrato tutte le criticitàuniche due strade che consentono in questo momento un collegamento con Prato. Ha retto durante la giornata la strada che arriva a Figline dalla Collina, dove comunque attorno alle 8, orario di punta nella discesa dallaverso Prato, si è verificato un completo intasamento – anche per alcune auto parcheggiate davanti al circolo di Figline, una decina, che la Municipale di Prato ha provveduto a far spostare – facendo triplicare il tempo di percorrenza fra Vaiano e Prato ai vari automobilisti che si recano al lavoro nel capoluogo. Su questa strada, dalle 15 alle 16, ieri sono stati fatti transitare – divisi in due gruppi – 25 mezziaziende locali ...

Valbisenzio, perdite per milioni di euro: “Noi fuori dal mondo per una frana”: Prato, 5 marzo 2024 – Solo due giorni di autonomia, poi per le imprese tessili della Valbisenzio, ostaggio da sabato di due frane, una sulla Sr 325 a sud e l’altra a nord, tra Montepiano e Sasseta, si ...lanazione

Valbisenzio ostaggio delle frane. A nord garantito un passaggio ma solo per viveri e carburante: "Situazione delicata a valle": Ieri code sulle due strade ’alternative’ di collegamento a Prato, anche per incidenti. Per eventuali emergenze sanitarie mantenuta l’ambulanza infermieristica anche di notte. Viabilità alternativa (e ...lanazione