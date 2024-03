Vaiano | via di Faltugnano chiusa per lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024)(Prato), 5 marzo 2023 - A partire dalle 21 di oggi, 5 marzo, e fino a conclusione dei(ore 6 di domani, 6 marzo) via diresteràal traffico per permettere interventi urgenti di riasfaltatura e sistemazione della strada dal sottopasso ferroviario e per circa 150 metri. La viabilità alternativa - nella nottata - viene garantita dal doppio senso di via di Cantagallo sul percorso Figline-Schignano. Per i residenti di via die strade a monte del sottopasso il raggiungimento delle abitazioni resta garantito dalla via di Fabio. L'intervento di riasfaltatura è inderogabile. L'intenso traffico di questi giorni ha peggiorato lo stato del fondo stradale e la riasfaltatura è necessaria per garantire la sicurezza.