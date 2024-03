Usa | tutti uniti su Kiev come dimostrato da Biden-Meloni

(Di martedì 5 marzo 2024) L'Occidente è unito e "forte nel sostegno all'Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Lo abbiamo visto in questi giorni con la visita della premier italiana Giorgiaa Washington e con il suo incontro conalla Casa Bianca", ha sottolineato il funzionario. "C'è incredibile unità econdividiamo le stesse preoccupazioni riguardo al fatto che Vladimir Putin conquisti l'Ucraina e ciò che questo significa per la sicurezza della Nato", ha detto Kirby, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero spaccature tra gli Statie i loro alleati.

