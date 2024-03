Usa | quattro alti dirigenti dell’ex Twitter fanno causa a Elon Musk | chiesti 128 milioni di dollari di liquidazione

(Di martedì 5 marzo 2024), appena messo piede nella società, li avrebbe licenziati senza giustacon la pretesa di non pagare loro le clausole di rescissione del contratto, che avrebbero garantito a ciascuno di loro diversidi. È quanto sostengonoexdi quella che fu, ora X. Come riferisce il New York Times, si tratta disuper manager: l’amministratore delegato Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Segal, il responsabile legale e di politica aziendale Vijaya Gadde e il consulente generale Sean Edgett. Secondo quanto sostengono nella denuncia presentata presso la corte distrettuale del nord della California, dopo l’acquisizione per 44 miliardi della società – un ...

Usa, quattro ex dirigenti Twitter fanno causa a Musk per liquidazione: Negli Usa quattro ex alti dirigenti di Twitter hanno fatto causa a Elon Musk in California, affermando che il patron della piattaforma, denominata ora X, deve loro una liquidazione complessiva di ...tgcom24.mediaset

Pgt, parola ai cittadini tavoli di confronto sul futuro della città: Incontro giovedì in castello su quattro temi di discussione Si parla di qualità urbana, uso di spazi, ambiente e attività ...laprovinciapavese.gelocal

Donald Trump «è eleggibile», la Corte suprema Usa dà il via libera. Il tycoon: «Una grande vittoria per l'America»: L'eleggibilità del tycoon era stata impugnata da un gruppo bipartisan di sei elettori, quattro repubblicani e due indipendenti, e la Corte suprema del Colorado gli aveva dato ragione il 19 dicembre ...leggo

Grande successo per The Night of King and Punch sabato sera sul ring del Teatro Principe di Milano: L’arbitro ha contato Maggio quattro volte e questo ha determinato la fine della ... E’ stato un match tanto spettacolare che potrebbe essere usato come spot pubblicitario per la kickboxing". Giovanni ...gazzetta

Maiali dalla salute di ferro. Ecco come sono stati modificati per non ammalarsi: L'azienda Genus è partita da quegli studi per testare il cambiamento genetico su quattro maiali accorgendosi che tutti e ... Diversamente, in Europa non ci sono esempi di animali ogm destinati all'uso ...ilgiornale