Uomini e Donne | l' ex tronista Luca Daffrè ritrova l' amore con una nota influencer!

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Aurora Tropea ha indossato una maglia con una frecciatina contro Gianni Sperti . Scoppia il caos in ... (comingsoon)

Violenza di Genere. 2 Donne su 5 hanno subito contatti fisici indesiderati sul posto di lavoro (+81% in due anni): i dati shock: La Survey L.E.I. (Lavoro, Equità, Inclusione) 2024, dal titolo “Ti Tocca”, condotta da Fondazione Libellula tra dicembre 2023 e gennaio 2024, ha coinvolto ben 11.201 Donne rivelando dati allarmanti ci ...difesapopolo

Giorgio Manetti choc: “Voglio condurre un programma con Gemma Galgani”/ La proposta dopo Uomini e Donne: Quando il Trono Over e il Trono Classico non erano ancora uniti in un unico format, Gemma Galgani era tra le protagoniste assolute di Uomini e Donne. Erano gli anni in cui condivideva il centro dello ...ilsussidiario

8 marzo, survey nei pronto soccorso per valutare diagnosi dolore toracico nelle Donne: Nonostante questa mortalità si sia ridotta negli ultimi 30 anni, le Donne dopo una sindrome coronarica acuta presentano ancora oggi una prognosi peggiore rispetto agli Uomini. Molte le cause: la ...lagazzettadelmezzogiorno