Uno dei protagonisti di ’16 anni e Incinta’ è morto in un incidente | aveva 20 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Grave lutto nella televisione americana. Sean Garinger, noto al pubblico televisivo statunitense per la sua partecipazione al programma ’16con la fidanzata Selena Gutierrez, èinfatti il 28 febbraio scorso all’età di 20. Sean ha perso la vita in un drammaticoche si è verificato mentre era a bordo della sua ATV, un modello simile a un quad.Leggi anche: Luis Molteni:l’attore cherecitato per Tornatore e Verdone Come èSean Garinger La madre Mary ha raccontato al The Sun che “stava semplicemente spostando il mezzo da un parcheggio ad un altro quando, dopo essersi fermato, si è ribaltato. Il terreno ha ceduto a causa della pioggia e del fango e l’ATV lo ha ...