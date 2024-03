Uno dei migliori cioccolati italiani nasce in Toscana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 5 marzo 2024) Un argomento molto diffuso ma sul quale viviamo spesso disinformazione e falsi miti è il cioccolato. Questo prodotto così universale, trasversale tra generazioni e apparentemente poco complesso, è in realtà il frutto di una serie di lavorazioni e di passaggi diversi e con uno spetto di possibilità pressochè infinite. Una giornata in visita presso lo stabilimento di Amedei, in, ci ha fatto capire quanto prima ancora del prodotto (e del gusto) finale, il cioccolato sia una questione di scelte. La scelta di lavorare un ingrediente seguendo una filosofia bean to bar escludendo dei semilavorati, è ad esempio una prima azione di posizionamento e obiettivo verso un determinato standard qualitativo. La scelta di volere un prodotto che possa sempre rispecchiare dei canoni di gradevolezza e morbidezza, è un’altra decisione determinante nel processo produttivo. La scelta ...