Un’attrice squattrinata e le sue disavventure in “Paris mon amour“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Una commedia spensierata e irriverente, che coinvolgerà gli spettatori nella storia di Kristel, attricedi mezza età che non ha ancora trovato la sua strada, e che si ritrova pure a rischiare di perdere l’amore della sua vita, perché sta per sposarsi con un’altra. lo spettacolo teatrale che verrà portato in scena sabato alle 21 negli spazi della Sala della Cultura di via Italia a Vedano sotto il titolo "“mon”. A salire sul palco saranno le attrici e gli attori dell’associazione culturale Teatrando, nei panni dell’attrice 50enne, del suo amato e delle amiche e coinquiline di lei. L’ingresso è libero. L’evento è promosso dal Comune. F.L.