“Una bella notizia e una brutta” Kate Middleton | finalmente una comunicazione ufficiale

(Di martedì 5 marzo 2024)torna agli impegni pubblici, ma senza fretta. Arriva l’importantedopo i problemi di salute che hanno colpito la moglie del principe William.si è sottoposta ad una delicata operazione all’addome e in tanti hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni. Negli stessi giorni in cui Re Carlo III ha annunciato al mondo di avere un tumore William ha dovuto annullare la sua partecipazione ad un evento pubblico per “motivi personali”. E molti ovviamente hanno subito pensato alle condizioni di salute della moglie. Il fatto che non siano state rivelate le cause della malattia e il riserbo massimo sulla vicenda hanno alimentato le illazioni. Una giornalista di Hello! ha dichiarato: “Se rivelasse il motivo del suo ricovero, la ...