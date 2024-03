Un rettore nucleare sulla Luna | il progetto di Russia e Cina che spaventa Washington

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 marzo 2024 - Un reattoreè ilcongiunto di, realizzabile per il 2033 e il 2035 ha rivelato Yury Borisov, il capo capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Fantascienza? Non tanto se si pensa che la Nasa ha in programma di creare una base stabile sul satellite della Terra entro il 2030 nell'ambito del programma Artemis, a cui partecipa anche l'Italia. Una notizia però che conferma ulteriormente al'intenzione delladi uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e il suo avvimento alla. AccordoInfatti già nel marzo del 2021 Mosca e Pechino aveva firmato un memorandum d'intesa ...

