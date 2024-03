Un possente affresco sociale nel concerto del quarantesimo delle Officine Schwartz

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Bergamo. Per ildel quarantennale della prima uscita in pubblico, l’1 marzo 2024 il gruppo si è presentato con una formazione minuscola rispetto ai grandi ensemble messi in scena nel passato: si tratta del fondatore Osvaldo Arioldi e dei due fidati collaboratori Massimiliano Panza e Michele Agazzi, affiancati dal video maker Domenico Morreale. Sul palco dell’Auditorium sono in tre ma suonano per trenta. Una scarica energetica densa ed artisticamente impressionante in cui si combinano i vari aspetti che storicamente hanno contraddistinto il vasto progetto: una presenza costante dello strumento video e multimediale, in collaborazione qualitativamente alta con Lab80, l’utilizzo pieno e non mediato degli apparati musicali e rumoristici auto ...