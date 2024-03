Un morto nell' incidente sull' autostrada A1 vicino Firenze | schianto tra 3 camion | feriti gli altri conducenti

Un uomo è morto per asfissia in un incendio scoppiato nel suo Appartamento a Baricella (Bologna) : le fiamme sarebbero divampata dal frigorifero (notizie.virgilio)

Carrello a rimorchio si sgancia e colpisce un’auto: morto il conducente: La struttura triangolare che assicura il traino del carrello avrebbe sfondato il vetro dell'auto, entrando nell'abitacolo e colpendo l'uomo ...zoom24

morto "Don Vito" Munafò, per 40 anni è stato l'edicolante del centro storico di Treviso: TREVISO - Piange Vito Munafò, storico edicolante della città che si è spento a 91 anni intorno alle ore 9.15 di ieri. A stroncarlo, all'interno della sua abitazione di ...ilgazzettino

Detenuto morto in cella, per la Procura nessuna responsabilità: L'autopsia non ha chiarito completamente se si è trattato di un suicidio o di un incidente, ma per la Procura di Modena non ci sono responsabilità di altre persone per la morte di un detenuto 40enne, ...ansa