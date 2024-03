Un miliardo per l'industria della Difesa europea. Ecco la strategia di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) È racchiusa in due nuove sigle, Edis ed Edip, l’ambizioneper aumentare la cooperazione in fatto di acquisizioni militari europee e per contrastare di conseguenza la frammentazione deldel Vecchio continente. La prima sigla sta pern defence industrial strategy, e stabilisce la visione che la Commissionevorrebbe implementare per. Gli obiettivisono mettere in pratica l’attitudine deldi reagire in tempo alle necessità di sicurezza dell’Unione in tutto lo spettro delle capacità militari. Per fare questo, l’Unione dovrà approvare la seconda sigla, ...