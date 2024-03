Un libro autopubblicato tra i candidati al Premio Strega è già una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Record die anche unal2024. Si tratta di L’ultima spiaggia di Carmen Laterza, presentato da Laura Massara. Un romanzo storico, ispirato a una storia vera con personaggi di fantasia collocati all’interno di un contesto storico reale. L’autrice, nota sui social con il nome diza, ha fatto divulgazione sui temi della scrittura creativa e del self publishing. Nel 2014 hail suo primo romanzo L’amore che conta. È opportuno precisare che, per partecipare al più importanteletterario italiano, è necessario essere presentato da uno degli “Amici della domenica”, come spiega bene il regolamento dello. Lo stesso regolamento non specifica che ildeve essere edito da ...