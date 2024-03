Un concorrente del Grande Fratello rischia l’eliminazione? Violato il regolamento | il web chiede provvedimenti

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 5 marzo 2024) Ancora una volta undelavrebbeiled il weba gran voce che possano essere presi deiche potrebbero mettere a rischio la sua presenza nella Casa. Il gieffino in questione è Alessio Falsone, il quale si è reso protagonista di una confessione che potrebbe costargli cara.delviola il: Falsone a rischio? Tra le regole previste dale che i concorrenti sarebbero tenuti a rispettare c’è anche quella di non svelare eventi e notizie provenienti dall’esterno. Una regola che vale per tutti ma che soprattutto gli ultimi entrati fanno evidentemente fatica a ...