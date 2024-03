"Un cattivo esempio per i giovani". L'estrema difesa della mamma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) L’affidamento ai servizi sociali era stato inizialmente negato dopo la sentenza definitiva proprio dallo stesso tribunale di Sorveglianza che concesse però la semilibertà ovvero la possibilità di lavorare fuori durante il giorno e rientrare la sera in carcere ad Arezzo. Poi la svolta per entrambi iaretini. Attualmente i due, oggi trentenni, svolgono opera di volontariato presso un’associazione di Castiglion Fibocchi, il paese dove abitano con le famiglie. Il residuo di pena dovrebbe esaurirsi a ottobre 2025, ma con la buona condotta - valutano i loro difensori - potrebbero finire di scontare la pena anche all’inizio del 2025. La madreragazza Franca Murialdi commenta amareggiata: "Così si dà solo ilai, non si sono mai pentiti". La scarcerazione completa dei due ...