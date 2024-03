Un Campione per Amico Le giovani speranze meneghine a lezione dai giocatori di serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Campioni e ragazzi insieme, per condividere una stessa bellissima passione, la pallavolo. Grazie alla quale è nata una splendida amicizia. E’ questo il senso di “Training For Future“, progetto sportivo e sociale che ha visto scendere sul parquet Allianz Milano e Csi Milano. Nei giorni scorsi è calato il sipario in allegria, con una festa che ha visto coinvolti tutti i protagonisti dell’iniziativa, gli stessi che da settembre fino al primo di marzo ogni venerdì sera si sono ritrovati alla Powervolley Academy in zona piazzale Lotto: da una parte una squadra partecipante ai campionati del Csi Milano, dall’altra un giocatore del sodalizio meneghino. Ben 28 le società del Csi che hanno aderito al progetto, tutte presenti alla serata finale. Oltre 400 atleti, categoria Allieve, accompagnate da presidenti e allenatori, più i 14 campioni di Allianz Milano: tutti insieme si sono divertiti in ...