Un caccia di quinta generazione per la Turchia

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar – Dallala notizia del primo volo dellocale TAI TF Kaan: un traguardo che mette il Paese tra i pochi paesi in grado di realizzare e far volare un velivolo dadi, ovvero della stessa categoria del Lockheed Martin F-35 Lighting II e del Lockheed Martin F-22 Raptor. TAI TF Kaan, poche le potenze a possedere un livello disimile Un club ristretto che vede, oltre agli Stati Uniti, la Russia con il Sukhoi S-57 e la Cina con due velivoli, il Chengdu JC-20, già operativo, e lo Shenyang FC-31 di cui hanno già volato alcuni prototipi ma non ancora in servizio attivo. Un club molto esclusivo quello deidiche allentando i requisiti si può allargare ad altre due ...