Un altro Ferragosto | il nuovo film di Paolo Virzi | ecco il sequel di Ferie d' agosto

(Di martedì 5 marzo 2024) “Perchè proprio adesso ripartire con questa storia? ” si chiede il registaVirzì che, dopo 30 anni , è tornato sull'isola di Ventotene per girare ildi “d'”.Una commedia un po' amara ,politicamente di sinistra e che non fotografa più l'Italia di Berlusconi, come aveva fatto nel primo. Ma aVirzì perdoni sempre tutto : è talmente bravo e sincero che non riesci a dimenticare che non fai parte di quella “squadra”., ne di altre. Ilracconta un pezzo di vita che un po' appartiene a tutti noi, fatta di famiglie, di amori, di figli, generi, nuore, finti, e veri amici. Tra questi c'è Sandro (Silvio Orlando) , malato terminale che i parenti portano a Ventotene per regalargli l'ultima estate. Interessanti i flashback in bianco e nero, ...