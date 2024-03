Un 8 marzo per condannare il 7 ottobre e la sua mattanza femminicida

(Di martedì 5 marzo 2024) L’appuntamento è il 7, a Roma, a cinque mesi esatti dal pogrom di Hamas che ha colpito Israele e gli ha dichiarato guerra, e alla vigilia ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nell’anno 2024 la Giornata internazionale della donna (no, non è “la festa della donna” celebra l’8 marzo ) con il governo più maschilista seppur a guida ... (lanotiziagiornale)

Giornata internazionale della Donna a Cerveteri: tutti gli eventi in programma: Dalle ore 16:30 di sabato 9 marzo, Carlo Grechi presenta il nuovo calendario. A seguire, dibattiti, proiezioni e musica. La realizzazione del calendario e tutti gli eventi in programma sono sostenuti ...terzobinario

Mirafiori, altra cassa pure ad aprile. E Grugliasco, dopo Lear, perde anche Proma (110 posti): Oltre alla tranche che scade il 30 marzo, ancora cig per le carrozzerie su 500bev e Maserati dal 2 al 20 del mese prossimo. L'azienda alle porte di Torino invece chiude e sposta tutto a Bruino ...torinoggi

Cc ucciso: venerdì processo d'appello bis per i due americani: ROMA, 06 MAR - Inizia venerdì, 8 marzo, il processo di appello bis per per Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth, i due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabini ...messaggeroveneto.gelocal