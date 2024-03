Ultras grottagliese “daspato” dopo disordini al termine di Galatina – Grottaglie

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 5 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSi è conclusa l’attività investigativa degli Agenti del Commissariato diche ha portato alla notifica di 14 DASPO emessi dal Questore di Lecce, che si sommano ai 3 già notificati, di cui uno ad un supporter della squadra del. Le 17 persone destinatarie dei provvedimenti sono state tutte deferite, a vario titolo, all’Autorità Giudiziaria. In data 08 ottobre 2023 si è disputato, sul campo neutro di Galatone, l’incontro di calcio valevole per il campionato regionale di promozione pugliese tra le squadre di. Già durante le fasi di gioco, nonostante un servizio di filtraggio, sono stati esplosi numerosi artifizi pirotecnici e vi è stato il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco che ha danneggiato il manto in erba sintetica. A ...