Ufo in Ucraina? Il video del drone rimbalza sul web “Mai vista una cosa del genere”

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 marzo 2024 – Appare come un disco piatto sospeso in cielo lo strano oggetto immortalato in unche sta circolando molto fra gli account X legati alla guerra in. Secondo quanto scrive il Daily Mail il filmato, che il tabloid britannico avrebbe avuto in esclusiva, è stato girato da unin dotazione dell’esercito di Kiev, un Mavic 3T, marchio DJI, lo scorso venerdì 23 febbraio. Nel mirino dellacamera c’è quello che viene descritto come un U.F.O. (unidentified flying object) o U.P.A (unidentified anomalous phenomena . “Più lungo dell’altezza dell’Empire State Building”, avrebbe confessato al Daily Mail proprio l’uomo che guidava il quadricottero a infrarossi, un soldato del 406° battaglione. "Stava fermo nonostante il vento. Maiunadel ...

