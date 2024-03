UFFICIALE – Due giornate di squalifica per Juric | salterà Napoli-Torino

Palla a due alle ore 17.30 per la Vanoli Cremona , attesa dalla delicatissima sfida del PalaPentassuglia di Brindisi . Inizia la volata finale della stagione, ... (sport.quotidiano)

La Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati per la gara di Napoli, ottime notizie per Allegri , che recupera due uomini chiave. L’ora della verità è sempre ... (spazionapoli)

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Gli agenti delle Volanti nel transitare per Via Dusmet hanno intercettato due persone a bordo di una vettura che procedevano a ... (dayitalianews)

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo e Napoli in merito alla sfida di campionato in programma alle 18. In attesa del fischio … ... (forzazzurri)