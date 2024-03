Uefa | Uva | “2 | 3 milioni a 80 club dilettanti in Germania da iniziativa sul clima”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Ottantastici tedeschi riceveranno in totale 2,3di euro messi a disposizione dall’con il fondo per ilnell’ambito delle iniziative messe in piedi per Euro 2024 sotto lo slogan ‘Uniti dal calcio – Insieme per la natura’. Le società sono state prescelte per i loro progetti, con un comitato che li ha valutati in base all’adeguatezza ai criteri richiesti, tra le oltre 2.300 che hanno presentato domanda dopo l’annuncio del bando lo scorso gennaio. A seconda delle dimensioni del progetto, riceveranno finanziamenti fino a 250.000 euro per attuarli e idevono finanziare da soli solo un massimo di 5.000 euro o il 10% dei costi totali del progetto. “L’offerta del fondo per ilha già ispirato 2.300 ...